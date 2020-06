Cava de’ Tirreni. A Passiano e Pregiato riaprono gli uffici postali

“Torneranno ad essere operativi gli uffici postali di Passiano e Pregiato”. L’annuncio da Palazzo di Città dopo la conferma di Poste Italiane

Cava de’ Tirreni. È in corso la sanificazione degli uffici postali di Pregiato e Passiano in vista della riapertura prevista per domani, 24 giugno, secondo il cronoprogramma inviato dalla Direzione Risorse Umane ed Organizzazione di Poste Italiane.

Questa la risposta pervenuta dopo gli interventi dei giorni scorsi del Sindaco Vincenzo Servalli, con il Responsabile dell’Area Sud di Poste Italiane. per il graduale ritorno alla possibile normalità, atteso lo stato di emergenza sanitaria nazionale ancora vigente.

Disagi e petizioni

Nei giorni scorsi i cittadini di Pregiato, sostenuti dal consigliere comunale Clelia Ferrara, si erano mobilitati temendo un ridimensionamento o, addirittura, un dislocamento dell’ufficio e avevano avviato una petizione.

Pregiato e Passiano, di fatto, sono due delle frazioni più popolose del territorio cittadino e gli utenti sono stati costretti in questi mesi a lunghe code davanti agli uffici centrali di via Sorrentino, andando ad incrementare ulteriormente e con disagio l’utenza.

La riapertura dei due uffici postali, quindi, dovrebbe riportare alla normalità anche l’affluenza presso la sede centrale di via Sorrentino, scongiurando, si spera, i numerosi disagi agli utenti soprattutto nei giorni di ritiro delel pensioni.