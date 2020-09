Cava. Danni maltempo: riaprirà lunedì la scuola media di Santa Lucia

Prima grana per il sindaco Vincenzo Servalli dopo la rielezione: il maltempo porta a galla i problemi di manutenzione che interessano gli edifici scolastici proprio a ridosso della ripresa delle attività didattiche.

La bomba d’acqua che si è abbattuta su tutto il territorio provinciale nei giorni scorsi ha interessato, in particolare, il plesso di via Monticelli dell’Istituto Comprensivo della frazione Santa Lucia, tanto da compromettere, ieri, il rientro in classe degli alunni. La pioggia e il forte vento di domenica, infatti, hanno divelto parte della copertura della palestra annessa al plesso scolastico tanto che le lamiere – trascinate dalle raffiche – hanno impattato contro la facciata dell’istituto danneggiando le finestre di due classi.

Le circostanze, dunque, hanno reso necessaria la sottoscrizione da parte del sindaco Vincenzo Servalli di un’ordinanza di chiusura del plesso che sarà riaperto non prima di lunedì prossimo.

Nel frattempo si fa sempre più urgente e necessaria la predisposizione di interventi di messa in sicurezza di tutti i plessi del territorio. Fermo restando che entro la fine dell’anno dovrebbero ultimarsi i lavori di riqualificazione della scuola a Passiano (chiusa da due anni per carenze strutturali) e al netto dei lavori urgenti che si dovranno effettuare alla scuola “Simonetta Lamberti” di Pregiato, risultata inagibile a seguito dei sopralluoghi fatti in estate, il Comune ha già predisposto una serie di altri lavori di edilizia scolastica programmati per i prossimi due anni.

Nell’aggiornamento del Piano triennale delle opere pubbliche figurano, infatti, diverse voci relative alla riqualificazione delle scuole: in particolare per la messa in sicurezza sono già stati stanziati 600 mila euro derivanti dal trasferimento dei fondi reperiti attraverso il mutuo acceso per la bonifica della discarica di Cannetiello. Un altro mutuo da 550 mila euro, invece, sarà interamente destinato alla manutenzione straordinaria dei plessi, con eliminazione delle barriere architettoniche.

Stando al piano saranno interessate da lavori le scuole delle frazioni Annunziata, San Cesareo, Sant’Anna, San Lorenzo, San Giuseppe al Pozzo e Sant’Arcangelo.