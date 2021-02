Cava, positivo l’autista scuolabus, in quarantena il plesso di San Nicola

La notizia è arrivata nel tardo pomeriggio, l’Istituto Comprensivo “San Nicola di Pregiato” è costretto a chiudere il plesso di San Nicola. La decisione è dovuta dalla positività al Covid19 riscontrata da uno dei conducenti dei pulmini che trasportano i bambini della scuola di San Nicola e di Pregiato.

Avviati i protocolli di sicurezza, attivata la DAD da lunedì

In tutti i casi è già scattato l’obbligo per gli alunni utilizzatori del pulmino alla quarantena fiduciaria. Attivata anche la didattica a distanza per tutti gli alunni prevista da lunedì 22 febbraio 2021.

La scorsa settimana, due alunni dell’Istituto Comprensivo erano risultati positivi al Coronavirus. Anche in quel caso, il tempestivo intervento della Dirigente scolastica con l’attivazione del protocollo di sicurezza previsto, aveva scongiurato la diffusione del contagio.

Ultim’ora da Palazzo di Città

Poco dopo la pubblicazione di questo articolo, abbiamo appreso che il Sindaco Servalli ha firmato l’Ordinananza n.91 con la quale si dispone la “chiusura per 10 giorni, a partire da sabato 20 febbraio, del plesso scolastico San Nicola di via Abbro, dell’Istituto Comprensivo San Nicola di Pregiato“.