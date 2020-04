Cava, consiglio telematico a tema Covid-19: assise attesa per il 23 aprile

La seduta è stata chiesta dell’opposizione. Si attende la comunicazione ufficiale del presidente.

CAVA DE’ TIRRENI – Ok al consiglio comunale sulla questione Covid19, sulla situazione del contagio in città e sulle misure che l’Amministrazione comunale sta adottando non solo per arginare la diffusione del virus, ma anche per sostenere e aiutare famiglie e categorie commerciali in difficoltà.

Alla richiesta arrivata dai consiglieri comunali di minoranza (Clelia Ferrara, Renato Aliberti, Vincenzo Lamberti, Enzo Passa, Gerardo Baldi e Pasquale Senatore) è finalmente arrivata la risposta del sindaco Vincenzo Servalli, che, alla luce di un primo confronto tenutosi nella giornata di venerdì, ha dato il via libera all’organizzazione della seduta telematica del parlamentino cittadino.

L’ufficialità è attesa nei prossimi giorni, con apposita convocazione e modalità per il collegamento da remoto, dal Presidente del consiglio, Lorena Iuliano.

La seduta telematica così organizzata dovrebbe tenersi il prossimo 23 aprile, anticipata da una serie di incontri dello stesso tenore che settimanalmente il Primo cittadino terrà con gli esponenti dell’opposizione per aggiornarli puntualmente sulla situazione e recepire eventuali suggerimenti e proposte d’azione per affrontare la crisi sanitaria in città e i successivi sviluppi che si attendono da qui al prossimo mese.

Nel corso del colloquio con il sindaco, inoltre, è stato proposto di destinare l’intero compenso dei consiglieri ed una parte degli introiti degli assessori per acquistare beni di prima necessità a favore delle famiglie che, a causa del Coronavirus, si sono trovati senza reddito.

“Sarebbe opportuno anche aiutare i commercianti, colpiti così duramente dal virus, disponendo per loro la sospensione della Tari anche perché, a causa della chiusura della propria attività, non stanno producendo immondizia”, hanno precisato.

Si è, infine, manifestata la necessità di consentire l’accesso ad internet in tutte le zone della città; in alcune, infatti, è molto difficile accedere alla rete.

“Si tratta di un provvedimento fondamentale, anche per permettere ai tanti studenti della città di accedere alla didattica a distanza”, hanno concluso i consiglieri di minoranza.