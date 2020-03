Cava: comunità in lutto per la morte della scrittrice Patrizia Reso

Scrittrice e presidente A.N.P.I. di Cava de’ Tirreni, la comunità metelliana si stringe intorno alla famiglia

Se ne va via oggi, Patrizia Reso, scrittrice e Presidente della sezione locale dell’ANPI, Associazione Nazionale Partigiani Italiani. Se ne va oggi e lascia un vuoto profondo nella comunità metelliana. Se ne va nell’anniversario che ricorda l’eccidio delle Fosse Ardeatine, lei che dell’antifascismo ha fatto uno dei punti fermi della sua vita.

La ricordo in mezzo ai giovani, in ascolto e come faro. La ricordo come una delle prime persone che ho intervistato qui a Cava e ancora mi vengono i brividi nel ricordare i suoi racconti di Balvano. Ricordo una telefonata di qualche mese fa per organizzare la puntata di “Itinere” sulla Giornata della Memoria, il suo consiglio, il suo “dimmi, come ti posso aiutare”. Grazie, Patrizia. Che la terra ti sia lieve.

L’omaggio del Centro Studi per la Storia di Cava de’ Tirreni