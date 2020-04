Cava, Comune e Caritas diocesana: insieme per la solidarietà

Servalli: “Queste iniziative ci fanno sentire ancor più Comunità”

Cava de’ Tirreni: l’Amministrazione comunale e la Caritas diocesana Amalfi Cava de’ Tirreni hanno avviato una collaborazione per una raccolta di alimenti e fondi da destinare al nascente Emporio della Solidarietà “Paolo VI” presso i locali della Caritas, attraverso due iniziative: “Il carrello Solidale” e “Il Salvadanaio per un dono sospeso”, con il coinvolgimento di Attività commerciali, Istituti scolastici e Centri Associativi dove saranno posizionati carrelli e salvadanai in cui depositare offerte da destinare all’Emporio della Solidarietà “Paolo VI”.

Il protocollo è stato firmato questa mattina dal Sindaco Vincenzo Servalli e dal Direttore della Caritas diocesana Amalfi Cava de’ Tirreni, don Francesco Della Monica.

Presenti anche l’Assessore ai Servizi Sociali, Antonella Garofalo e il Consigliere comunale, Anna Padovano Sorrentino, promotrice dell’iniziativa.

“Una collaborazione con la Caritas e don Francesco, che ringrazio, di grande importanza e che, peraltro, è già in atto – afferma il Sindaco Servalli – in questo particolare momento che ci vede tutti in campo per fronteggiare l’emergenza sanitaria dovuta al contagio covid19, che ha prodotto una crisi economica senza precedenti di aziende e di una larghissima parte delle famiglie”.

“Sono queste iniziative – conclude il sindaco – che ci fanno sentire ancor più Comunità, dove ci si aiuta l’un con l’altro, ognuno per le proprie possibilità, nello spirito di solidarietà che non deve mai mancare e che in queste settimane stiamo toccando con mano con tante donazioni che stiamo utilizzando per sostenere i bisogni di chi si trova in difficoltà”.