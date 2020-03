Cava: Castello Sant’Adiutore e Parco Inclusivo, sospesi i bandi di gara

Slitta la riqualificazione del castello di Sant’Adiutore: rinviato a data da destinarsi l’intervento tra i più attesi dai cittadini cavesi per rimettere in sesto il monumento più rappresentativo della città. Stessa sorte anche per il recupero funzionale dell’area degli ex prefabbricati alla frazione S. Lucia destinati alla realizzazione di un Parco Inclusivo.

Gli uffici tecnici di Palazzo di Città hanno infatti disposto la sospensione delle procedure di appalto e le relativa gare per l’affidamento dei lavori di entrambi i progetti, a causa delle attuali circostanze di emergenza e le conseguenti disposizioni ministeriali e regionali.

«In considerazione della situazione epidemiologica in atto – si legge nell’avviso di sospensione dei termini del bando di gara – tenuto conto della situazione venutasi a determinare con la sospensione delle attività e la limitazione degli spostamenti dei cittadini, viste anche le richieste pervenute in tal senso da operatori economici, il Responsabile Unico del Progetto ha disposto la sospensione dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte. La decorrenza dei termini riprendere a seguito di specifica comunicazione successiva alla cessazione della situazione d’emergenza».

Per quanto riguarda il Castello di Sant’Adiutore, il bando era partito lo scorso 11 febbraio, con un finanziamento regionale di 2 milione e 186 mila euro (nell’ambito degli stanziamenti per il Programma di Interventi Città Sostenibile – PICS), e la scadenza per la presentazione per le offerte era fissata proprio per la giornata di ieri visto che l’azione era considerata “improrogabile” per le condizioni in cui versa la rocca.

Il bastione, infatti, è segnato da anni di incuria, intemperie, cedimenti e atti vandalici che hanno peggiorato la situazione intorno a uno dei simboli della città metelliana.