“Legalità costante e presente sul territorio”

Cava de’ Tirreni. Presenza costante dei Carabinieri a piedi lungo il Borgo grande nei weekend. Lo assicura l’assessore alla Sicurezza e Polizia locale, Antonella Garofalo: “Di concerto con la Tenenza dei Carabinieri – ci dice – manterremo questo servizio in modo continuativo nei weekend., come abbiamo fatto in questo. In settimana concorderemo i dettagli”.

“D’intesa con il tenente Pessolano a guida della Tenenza di Cava de’ Tirreni – fa sapere l’assessore – abbiamo deciso di ripristinare un servizio che era già in uso presso la nostra città, ovvero quello dei Carabinieri a piedi sul corso, perché soprattutto in questo particolare momento storico abbiamo ritenuto che i cittadini avessero bisogno non soltanto del precipuo rispetto delle regole, ma anche di sentirsi rassicurati da una legalità costante e presente sul territorio”.

“Chi più dei carabinieri può garantire questo? – continua – Ovviamente anche tutte le altre forze dell’ordine devono essere costantemente presenti sul territorio nonostante le difficoltà oggettive di servizio di personale che ci sono in questo momento. Però ci siamo impegnati affinché questo potesse nuovamente realizzarsi sul nostro territorio e cercando anche di istituzionalizzare la cosa quindi renderla costante nel tempo soprattutto nei weekend”.

“La presenza fisica e visiva di due appartenenti al corpo dei carabinieri, – conclude – secondo me, è sintomo e simbolo di rispetto della legalità ma ci dà anche un senso di protezione che in questo momento è necessario e fondamentale. Questo è soltanto un piccolo passo verso altri progetti che speriamo di mettere in campo per garantire Cava Città Sicura».