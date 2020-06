Cava de’ Tirreni: gli agenti del locale Commissariato di Polizia hanno sottoposto a controllo l’abitazione di tre fratelli, M.S. di anni 42, C.S. di anni 45 e C.S. di anni 31, incensurati, residenti in una frazione alta della cittadina.

I tre, nei giorni precedenti erano stati notati in un sospetto andirivieni di veicoli dalla propria abitazione. Nel corso della perquisizione personale e locale i poliziotti hanno rinvenuto 4 bossoli esplosi per pistola calibro 44 magnum, una scatola contenente denaro contante suddiviso in banconote di piccolo taglio per un ammontare complessivo di 7.845 euro, 135 cartucce per fucile calibro 12 a pallini e pallettoni di vari calibri e marche, 89 inneschi per cartucce da fucile e una carabina ad aria compressa.

L’attività di controllo è stata, quindi, estesa al terreno di proprietà adiacente all’abitazione e, all’interno di una serra artigianale di circa 60 mq, bene occultata dalla fitta vegetazione, sono state rinvenute 20 piante di marijuana dell’altezza di circa mt. 1,50, 30 piante di marijuana dell’altezza di cm 50 e 10 piante in stato di germoglio, un apparecchio digitale per la misurazione della temperatura e dell’umidità, stimolanti per aumentare la potenzialità della sostanza stupefacente coltivata nonché materiale occorrente per la coltivazione ed irrigazione.

Inoltre, in un rudere di proprietà dei tre fratelli, adiacente alla serra, sono stati rinvenuti un fucile marca franchi calibro 12 sovrapposto risultato provento di furto in abitazione, uno zaino contenente due cartuccere in cuoio e 95 cartucce per fucile calibro 12 a pallini e pallettoni.

Nel corso dei controlli, uno dei fratelli ha aizzato un cane di grossa taglia contro un ispettore superiore del Commissariato di Cava de’ Tirreni. L’ispettore è stato addentato al polpaccio destro, riportando una ferita medicata presso il locale nosocomio e giudicata guaribile in cinque giorni.

I tre fratelli sono stati tratti in arresto per coltivazione e detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso, detenzione abusiva di armi, ricettazione, omessa denuncia di materie esplodenti, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e omessa custodia e malgoverno di animali.