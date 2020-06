Cava de’ Tirreni. Approvato in consiglio comunale il Puc, il Piano Urbanistico Comunale.

Il piano approda in consiglio comunale per la definitiva approvazione e ad assistere tra il pubblico anche l’ex sindaco Luigi Gravagnuolo, che aveva avviato l’iter durante la sua Amministrazione.

Abbiamo, perciò approfittato della sua presenza per mettere a confronto i due sindaci per commentare cosa significherà per la Città il nuovo strumento urbanistico: “Un piano che guarda al futuro. – commenta Gravagnuolo – Poteva essere approvato già a giugno 2010. Si è perso tanto tempo, soprattutto nel corso dell’Amministrazione successiva alla mia”.