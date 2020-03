Castel San Giorgio e Roccapiemonte limitano gli accessi in Città

Covid-19. I Sindaci di Castel San Giorgio e Roccapiemonte dispongono la chiusura di alcune strade di confine

I Sindaci dei Comuni di Castel San Giorgio e Roccapiemonte, Paola Lanzara e Carmine Pagano, informano la popolazione di aver emesso un’ordinanza congiunta di chiusura dei varchi di confine per contrastare il rischio di diffusione del Covid-19.

I primi cittadini hanno infatti chiesto ai rispettivi Comandanti della Polizia Locale, Giuseppe Contaldi e Graziano Lamanna, di disporre la chiusura delle strade comunali e secondarie con blocchi, che si trovano ai confini dei due Comuni.

La decisione è stata assunta anche dopo le recenti comunicazioni giunta dalla Regione Campania e sui dati trasmessi dall’Unità di Crisi che segnalano oltre a criticità già definite, la possibilità della presenza di un altro focolaio nella zona dell’Agro Nocerino Sarnese, in particolare nei territori dei Comuni di Pagani, S.Egidio del Monte Albino ed Angri.

Viste le disposizioni regionali, si è dedotto che potrebbe rappresentare misura idonea per contrastare il propagarsi del virus la chiusura totale delle strade comunali poste ai confini dei territori comunali, al fine di convogliare il traffico lungo le principali direttrici, quale Bivio Rosto oppure la strada provinciale di via San Pasquale, ciò per rendere anche più efficaci i controlli delle forze di polizia.

Tra l’altro, il decreto emanato dalla Presidenza del Consiglio del 22 marzo 2020 dispone il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Chiusura delle direttrici secondarie

Gli agenti di Polizia Municipale di Castel San Giorgio e Roccapiemonte, congiuntamente, hanno effettuato un sopralluogo sui varchi di confine tra i due Comuni, disponendo la chiusura di alcune direttrici secondarie:

– VIA SABATO LANZARA verso VIA DELLA FRATELLANZA;

– VIA CRISTOFOTO PENTAGNA verso VIA GALLO;

– VIA SALVATORE DI GIACOMO verso VIA DELLA PACE;

– VIA GILBERTO PETTI verso VIA DELLA PACE;

– VIA SCHIAVONE verso VIA SAVASTA – VIA FILOMENA GALDIERI

(nell’ambito territoriale di Roccapiemonte).