Falsa comunicazione Cashback di Stato veicola malware. Cosa sapere.

Innanzitutto per il rimborso non bisogna compilare alcun modulo. Nessuno ci chiederà mai di compilare e inviare un modulo coi nostri dati personali per il Cashback.

Quindi, se avete ricevuto una mail che vi invita a farlo, diffidate e soprattutto segnalate il tentativo di phishing.

A segnalare il tentativo di frode è Cert-AgID dell’Agenzia per l’Italia Digitale secondo cui si tratta di una mail fraudolenta che invita i cittadini a scaricare e compilare un modulo per ottenere il rimborso nel 2021.

“È in corso una campagna malspam – avverte l’Agenzia – volta a veicolare un malware facendo leva sul recente programma di rimborso in denaro per acquisti effettuati con strumenti di pagamento elettronici, meglio noto come Cashback di Stato“.

Il file scaricato non è un documento pdf come riportato nel link, ma si tratta di un file eseguibile scritto in Visual Basic 6 con doppia estensione.

La nuova truffa mira a rubare dati personali agli utenti

E’ importante, quindi, ricordare che per ricevere il cashback di Stato non occorre compilare o spedire alcun modulo cartaceo o digitale.

L’intera procedura di attivazione e gestione del servizio, infatti, si esegue esclusivamente attraverso l’app IO oppure tramite quelle di altri operatori convenzionati.