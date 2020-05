Caserma dei carabinieri di Nocera Superiore nello stabile dell’ex mattatoio, nuovo incontro operativo con l’Arma.

Nocera Superiore. Con l’ok definitivo a procedere giunto via PEC dal Comando Generale, il sindaco Giovanni Maria Cuofano è pronto a portare in consiglio comunale la variante per la nuova caserma. Dopo la fase preliminare di confronto con l’Arma, adesso si passa ad affrontare la burocrazia.

A lavoro, in queste ore, anche il progettista incaricato della messa a punto della variante al progetto iniziale che – ricordiamo – prevedeva la destinazione dell’ex mattatoio al comando di polizia municipale.

In tal senso, nell’incontro operativo avuto con il colonnello Di Gangi, sono state recepite le ultime indicazioni tecniche e progettuali da parte dell’Arma.