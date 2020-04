IoRestoaCasaMo. 20 artisti sulle note di “Ma la notte no” (Coronavirus Version). Imperdibile

“Maurizio Casagrande insieme ad altri 20 artisti ha elaborato una marachella straordinaria con la versione di “Ma la notte no”. Così Renzo Arbore annuncia il video rivisitato della canzone “Ma la notte noe” scritta e musicata dallo stesso Arbore con Claudio Martone.

“Scritta con creatività e grazia” ha ringraziato quindi Renzo Arbore. Un pezzo scritto per spingere gli amici napoletani a rimenere a casa, regalere un briciolo di sorriso e dare omaggio ai sanitari che in queste ore stanno lottando per sconfiggere il virus.

Una versione tutta da vedere con Luca Abete – official page, Paolo Belli Ufficiale, Massimo Boldi ,Maurizio Casagrande, Paolo Conticini official ,Raul Cremona, Nino Frassica, Massimiliano Gallo, Carmen Giannattasio, Pino Insegno, Simona Izzo ,Angelo Pintus, Stash, Stash dei “TheKolors”, the JackaL con Fabio Balsamo, Ciro Priello e Gianluca Fru, Ricky Tognazzi ,Tiziana De Giacomo, Shalana SantanaActress. Musicisti Lore Maffia, Pippo Seno, Fabrizio Buongiorno e Giancarlo Ippolito