Cartes graphiques, nous sommes à quelques semaines des prix consigli !

Les prix des cartes graphiques évoluent positivement depuis sept mois maintenant. Une nouvelle fois il est observé une baisse des tarifs. Nous sommes proche des prix consigli per AMD e Nvidia.

Selon l’analyse des prix des marchés autrichien et allemand proposée par Centro 3D, i prezzi delle GPU AMD e NVIDIA non si riferiscono alla storia precedente. En clair nous sommes proche des tarifs consigli. La situazione non passa in secondo piano ottimali con più soluzioni AMD si trova in una posizione più alta del 112% dal prezzo consigliato in base alle soluzioni Nvidia se positionnement aux alentours des 119% .

L’interessante nota di questa parte è accompagnata dalle scorte di più e più conséquents chez les détaillants et une chute de la demande sur le segment du Mining. Il est égallement probable que de nombreux joueurs attendent avant d’investir ce qui ralentit les besoins. A tout ceci s’ajoute aussi une Certaine impazience autour des GPU Arc Alchimista d’Intel.

Pour l’heure si aucun changement n’intervient dans les prochaines semaines des achats à des tarifs conseillés seront possible en mai prochain sur certes marchés.