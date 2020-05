“Dobbiamo rispondere al Covid-19 con una pandemia di solidarietà”

Don Francesco Della Monica, direttore della Caritas Diocesana Amalfi – Cava de’ Tirreni fa il quadro della situazione, lanciando uno sguardo al futuro.

“A più di due mesi dall’inizio di questa emergenza – racconta Don Francesco – come Caritas Diocesana ci siamo ritrovati ad affrontare oltre 2mila interventi su tutto il territorio di competenza della Diocesi, da Cava de’ Tirreni a Positano”

“Sono stati mesi intensi durante i quali abbiamo triplicato i nostri interventi e conosciuto nuove povertà. Le persone spesso non hanno cosa mettere a tavola. Non saranno semplici le sfide da affrontare e solo facendo rete avremo la possibilità di rispondere, in maniera concreta, alle conseguenze drammatiche causate da questa pandemia”.