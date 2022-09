Carburante: “Fare rifornimento in Lussemburgo non è più interessante”

Le stazioni di servizio in Lussemburgo sono deserte? Vincenzo Lescout

Grazie agli sconti del governo (vedi a fianco), i prezzi del carburante possono ora essere più alti in Lussemburgo che in Francia. Se la differenza è lieve per il diesel (da 4 a 5 centesimi), potrebbe essere più significativa per il Super 98 (circa 25 centesimi). A cosa assisterai nelle prossime settimane “turismo a pompa inversa”?

“Pronti a cambiare abitudini”

“È indiscutibile cambiare le mie abitudini”, insistono Patricia, di Bacharage, e Maria di Steinfurt. “A che serve inquinare la distanza e guidare chilometri per la minima differenza?” aggiunge Roman, di Bacharj. “Non ne vale la pena”, hanno confermato Max, di Comar-Berg, e Romy, di Bettange-sur-Mess. A differenza di Renata, di Frisange, e Joé, di Mondercange, che si dicono “pronti a cambiare abitudini” e fanno rifornimento in Francia.

Dall’altra parte del confine, la vista è generalmente condivisa e il turismo del gas sarebbe svanito. Comunque per il momento: “Non ha senso percorrere 30 chilometri per riempire il vuoto in Lussemburgo. Prima lo usavo quando lasciavo qualcuno, non più”, testimonia Ahmed davanti a una stazione di servizio a Famek. “Non è interessante come prima, è chiaro”, continua Manu.

E anche per professionisti come Patrick, per ragioni di come le tasse differiscono rispetto ai privati ​​in Francia: “Alcuni camionisti fanno ancora carburante in Lussemburgo. Nessuno lo fa più.