Caratteristiche della nuova traduzione italiana del Corano

Teheran (IQNA) – Abdul Wahab Sikarlo, traduttore del Corano in italiano, ha dichiarato: “La maggior parte delle traduzioni in Italia sono fatte in modo accademico e laico.

L’Iranian Quran News Agency (IQNA) e Mobin Igna Studios hanno collaborato per organizzare un webinar alla vigilia del mese sacro del Ramadan, dal titolo “Studi del Corano in Italia, con vista sulla traduzione del Corano di Abdul Wahab Sicarlo”. Servizi culturali iraniani in Italia.

Ospiti del webinar sono stati Mohammed Taki Amini, consulente culturale iraniano in Italia, e Abdul Wahab Shanti Sikarlo, convertito all’Islam e traduttore italiano del Corano.

Mohammed Taki Amini ha detto: “Le attività coraniche hanno un posto speciale sotto tre aspetti. In primo luogo, l’Italia e l’Iran sono due centri storici per la diffusione dell’Islam sciita e del cristianesimo, e per le conversazioni tra Iran e Italia, in particolare il Vaticano e la Santa Sede. I centri di ricerca culturale affiliati al Consiglio si concentrano sulle attività coraniche in vari campi, inclusa la traduzione e la pubblicazione di libri come “Cristo e Maria nel Corano” e l’organizzazione di mostre coraniche presso centri di cultura religiosa cattolica.

La Fondazione per l’Islam sciita e il cristianesimo cattolico ha organizzato 11 incontri con la partecipazione del Centro per il Dialogo delle Religioni e delle Culture e del Pontificio Consiglio dell’Organizzazione per la Cultura e le Relazioni Islamiche, e il Vaticano ospita il Dodicesimo Incontro. novembre 2022.

Il coordinamento e il monitoraggio delle attività coraniche nelle università e nei centri di ricerca italiani è una delle priorità del Consulente Culturale.

Nell’Italia contemporanea, in particolare in Africa e Medio Oriente, gli studi orientali si concentrano sugli studi islamici, che ruotano attorno alla cultura, alla civiltà, alla lingua e alla letteratura in arabo, ai sistemi giuridici islamici e all’Islam politico, e hanno un posto separato nella ricerca coranica.

Lo sviluppo degli studi islamici nell’Italia contemporanea è dovuto principalmente alla creazione di dipartimenti islamici nelle istituzioni orientaliste di questo paese. Quanto agli studi islamici nell’Italia contemporanea, va detto che dopo la formazione del primo responsabile ufficiale degli studi islamici in Italia nel 1952 presso l’Università di Napoli, questi studi furono svolti presso l’Università Cattolica d’Arabo e l’Università islamica. Studi e corsi di perfezionamento a livello post-laurea presso le Università di Sabinsa e Dorogatre di Roma, Venezia, Bologna, Birmania e Sazari.

Organizzando corsi sciiti nelle università di Palermo sulla base dell’interpretazione sciita del Corano, i servizi culturali della Repubblica islamica dell’Iran in Italia hanno cercato di sopperire alla mancanza di cattedre sciite indipendenti nelle università italiane. Un altro piano è concentrarsi sul Corano durante il mese sacro del Ramadan.

Abdul Wahab Cicarlo ha dichiarato: “Sono grato per questa preziosa opportunità fornita da IQNA. Sono nato nel 1965 in un piccolo paese del nord Italia vicino a Venezia. Dopo aver completato la mia istruzione primaria in Italia, mi sono trasferita negli Emirati Arabi Uniti, dove ho vissuto per alcuni anni, imparando l’arabo a Medina, Damasco, Tunisia e altri paesi. Mentre studiavo letteratura italiana in un’università italiana, ho incontrato professori che insegnavano arabo e, dopo aver parlato con loro, mi sono interessato all’arabo. All’epoca ero cristiano, ma mi sono interessato all’Islam quando ho letto delle religioni orientali in generale e dell’Islam in particolare. Ora sono professore universitario in Italia e da molti anni mi occupo di traduzione, la più importante delle quali è senza dubbio la traduzione del Sacro Corano. A mio parere, questa traduzione non è completa. Sono un membro del Comitato Esecutivo del Comitato di Traduzione del Corano e, sebbene abbia completato questa traduzione molti anni fa, la sto modificando per renderla ancora migliore. Sia lodato Dio, mi sono convertito all’Islam nel 1985. Quando avevo vent’anni, come ho detto, a quel tempo avevo più pensiero religioso che scientifico e linguistico. Quando ho incontrato i musulmani e ho parlato loro dell’Islam, ho capito che era la religione che stavo cercando e quando ho detto loro che i cinque pilastri di questa religione erano Dio senza supporto, ho subito abbracciato l’Islam senza alcuna esitazione. , E grazie a Dio, più imparavo sull’Islam, più ero interessato. La mia specializzazione è Linguistica e insegno italiano a livello universitario presso l’Università Dor Vergata di Roma, la terza università italiana di storia per grandezza. Il Corano non viene insegnato come materia separata in Italia, ma viene insegnato oltre all’Islam in due università a Venezia e Napoli. Ma è più alto in altre università. Insegno Islam all’Università di Venezia e all’Università di Napoli, detta anche Federico Scundo. L’Università di Napoli è famosa per i suoi studi islamici ed è il secondo centro di studi islamici in Italia.

Riguardo alla sua traduzione del Corano, ha detto: “La mia traduzione è stata eseguita con l’aiuto del Comitato di traduzione del Corano e con l’aiuto di linguisti arabi, italiani e studiosi musulmani. Questa traduzione non è un lavoro individuale, ma il lavoro di una giuria di esperti guidata dal giornalista e scrittore Roberto Hamza Picardo. Il gruppo si è formato nel 1998. Negli anni successivi abbiamo apportato alcune modifiche alla traduzione, la cui ultima versione è stata rilasciata nel 2021 e ha finora pubblicato 350.000 copie. Abbiamo inviato molte copie della traduzione a scuole e università governative, in particolare alle università che insegnano studi islamici e alle biblioteche locali di varie città. Abbiamo usato molte interpretazioni sia di Shia che di Sunny. Abbiamo una comprensione completa del Corano usando il commento di Allama Tabatabai sui commenti sciiti. Abbiamo cercato di fare una buona traduzione nella loro lingua in modo che gli italiani potessero capirla facilmente. La parola di Dio non può essere tradotta. Ma abbiamo cercato di tradurre i significati del Corano, non il Corano stesso. Il libro ha molti significati che possono essere difficili da capire per il lettore. Pertanto, la traduzione non è un compito facile. Alcune parole non possono essere tradotte perché è la Parola di Dio e non un libro qualunque. A mio parere, l’aspetto più importante di un traduttore del Corano è l’umiltà. Quando traduce, deve riconoscere la sua incapacità e sapere che la giusta comprensione è possibile solo da Dio. Pertanto, il traduttore deve aumentare la sua fede e fiducia in Dio quando inizia a tradurre il Corano. Ho incontrato tante persone che hanno letto questa traduzione e si sono dette soddisfatte e spero che sarà un modo per capire l’Islam e la Parola di Dio”. Alla fine, voglio dire prima a me stesso e poi agli altri che dovremmo riservare del tempo ogni giorno per leggere il Corano e meditarlo, affinché possa prima cambiarci, e poi cambiare il mondo”.

