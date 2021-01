Lavori in corso alla Tenenza di via Pasquale Atenolfi. Una volta ampliata, la sede ospiterà anche i forestali che, attualmente, si trovano a Parco Beethoven.

Per la durata dei lavori, però, i carabinieri avranno necessità di una sistemazione alternative e temporanea, individuata presso l’ex Pretura di viale Guglielmo Marconi. La stessa Tenenza, lo scorso dicembre, aveva inoltrato a Palazzo di Città la richiesta per l’occupazione a titolo gratuito di un locale alternativo.

«L’unità immobiliare oggetto della richiesta – si legge nella delibera a firma dell’assessore al patrimonio, Lorena Iuliano – è nella piena proprietà e disponibilità dell’Ente e, allo stato attuale, libera. Inoltre l’assegnazione temporanea alla Tenenza consentirebbe l’esecuzione degli interventi necessari alla attuale sede per ospitale anche la locale Stazione Forestale. Emerge, dunque, l’interesse pubblico sotteso alla presenza, in un’unica sede, sia della Tenenza dei carabinieri che della Stazione Forestale, nella misura in cui l’accorpamento delle sedi delle due forze dell’ordine agevolerà i cittadini che avranno la necessità di rivolgere le loro doglianze all’una o all’altra forza pubblica».

All’esito della discussione in giunta e della successiva deliberazione in merito, l’Amministrazione ha disposto quindi di concedere alla Tenenza l’unità immobiliare di viale Marconi per circa dodici mesi (prorogabili una sola volta nel caso i lavori di ristrutturazione alla sede originaria non fossero ultimati in tempo), stabilendo che – qualora la nuova sede necessitasse di lavori di adeguamento – gli stessi saranno a carico dei carabinieri.