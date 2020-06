Carabinieri Nocera Superiore: il consiglio dà il via ai lavori all’ex mattatoio

Carabinieri Nocera Superiore, in consiglio comunale la decisione di ratificare la variante al progetto dell’ex mattatoio per la nuova caserma.

Nuova puntata, si spera l’ultima, per la telenovela “Carabinieri Nocera Superiore”. È andata in scena nel corso dell’ultimo consiglio comunale. All’unanimità è passata la proposta di destinare il costruendo edificio di via Petrosino al presidio cittadino dell’Arma.

Lo ha annunciato il sindaco Giovanni Maria Cuofano, sottolineando che la delibera rimette in moto la macchina dei lavori al cantiere dell’ex mattatoio. Sperando in un tempo relativamente breve per vedere edificata la nuova struttura.

La vicenda ha destato numerose polemiche tra maggioranza e opposizione nelle ultime settimane. Il sindaco ha lanciato anche frecciate a chi, dall’esterno, ha avviato una presunta battaglia sul tema, contro maggioranza e opposizione.

«Abbiamo sempre lavorato per una soluzione definitiva da costruire con atti, norme e realistiche condizioni di fattibilità, perché non ci appassionano le proposte strampalate». Questo il commento del primo cittadino.