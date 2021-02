Cannetiello, Senatore: «Il disinnesco entro settembre»

L’assessore all’Ambiente rassicura in merito al prosieguo dei lavori all’ex discarica di Cannetiello.

Cava de’ Tirreni. Botta e risposta in consiglio comunale tra Bruno D’Elia e Nunzio Senatore sul nodo Cannetiello. Alle precisazioni chieste dal consigliere di minoranza, l’assessore all’Ambiente ha assicurato il completamento dell’opera entro settembre.

Nel corso dello scorso consiglio comunale è tornata al centro del dibattito la situazione dell’ex discarica di Cannetiello. Il consigliere di minoranza Bruno D’Elia (La Fratellanza) nell’ambito del question time a Palazzo di Città, ha chiesto chiarezza in merito all’andamento dei lavori di messa in sicurezza del sito e alle effettive modalità di controllo dello stesso.

«I residenti della zona – ha dichiarato D’Elia – avrebbero lamentato un via vai di autocisterne che sverserebbero ancora materiali, favorendo la formazione di percolato e alimentando ulteriormente la portata inquinante del sito». Il sito risulta, infatti, essere contaminato da metalli altamente tossici quali tallio e berillio.

Non si è fatta attendere la replica dell’assessore all’Ambiente Nunzio Senatore, il quale ha riferito che l’area di Cannetiello è sottoposta costantemente a controllo da parte dell’autorità giudiziaria che prontamente registra ogni ingresso. «Per quanto riguarda l’andamento dei lavori di messa in sicurezza, finanziati con fondi regionali pari ad oltre 2 milioni di euro, ci sono stati dei rallentamenti, sia a causa dell’emergenza Covid, sia perché in corso d’opera sono stati rinvenuti ulteriori rifiuti da analizzare ai fini del monitoraggio complessivo della portata ecologica dell’ex discarica».

Nonostante i rallentamenti, Senatore ha assicurato che il termine dei lavori – stando alle previsioni della ditta incaricata – è fissato al momento per la fine di questa estate.

Di Mario Santoriello