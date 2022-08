Cancellazione dell’edizione 2023 del Salone di Ginevra!

Gli organizzatori hanno annunciato giovedì che il Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra (GIMS) non si svolgerà a Ginevra nel febbraio 2023, citando le incertezze geopolitiche ed economiche globali che hanno impedito a molti marchi di partecipare. “A causa delle incertezze che gettano un’ombra sull’economia globale e sulla geopolitica, nonché dei rischi associati allo sviluppo della pandemia, gli organizzatori hanno deciso di concentrarsi esclusivamente sulla pianificazione dell’evento di Doha nel 2023”, il presidente della conferenza spiegato. Fondatore del Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra, Maurice Turrettini, in un comunicato stampa.

Questa decisione, presa dai membri del Comitato e del Consiglio di Fondazione nel corso di una riunione di giovedì a Berna, è stata adottata per non compromettere l’evento e la redditività economica della Fondazione. “L’impatto è minore nel prendere la decisione ora piuttosto che dopo”, osserva il Direttore Generale del Salone Internazionale dell’Auto di Ginevra (Gims), Sandro Mesquita, durante un’intervista con Keystone-ATS.

Non erano ancora disponibili novità per la prossima uscita e, a causa della cattiva situazione economica, ci sono state meno registrazioni per il 2023, spiega il signor Mesquita. “In questi tempi turbolenti, molti marchi non sono in grado di impegnarsi in uno spettacolo in Europa in inverno”.

“Il format sviluppato e il progetto per Ginevra sono stati accolti molto bene. Ma alla fine la posta in gioco era molto alta”, identifica Turrettini. Per Sandro Mesquita è necessario, per ragioni di reputazione, presentare uno spettacolo che soddisfi le aspettative dei visitatori e presenti lo stesso outfit di sempre, cosa che non era possibile l’anno prossimo.

Il Salone di Ginevra doveva tenersi originariamente dal 14 al 19 febbraio 2023. La prima edizione si svolgerà a Doha, in Qatar, nel novembre 2023. “La nostra piattaforma a Doha ha il maggior potenziale di successo nel prossimo anno. Soprattutto per mettere in funzione i veicoli, risponde alla domanda dei marchi commerciali”, osserva Mesquita. L’evento è programmato ogni due anni.

Il signor Mesquita osserva che non è stata ancora presa alcuna decisione sull’edizione 2024 a Ginevra. Ha concluso: “I primi echi sono rassicuranti e il trend è positivo. Ci aspettiamo una ripresa più interessante per il settore automobilistico entro fine 2023/inizio 2024”.