Campania, a breve mascherine per i bambini. De Luca: “Primi pagamenti bonus imprese e professionisti”

Dopo la distribuzione di due mascherine per famiglia, a breve saranno distribuite due mascherine per famiglia per i bambini. Da lunedì scatta così l’obbligo di indossare la mascherina su tutto il territorio regionale. Sanzioni a chi non indossa il DPI. Ogni due settimane, ha spiegato il Governatore della Regione Campania, faremo controlli per non rischiare.

Oltre 121 mila domande per richiedere il bonus di 2000 euro (scaduto il 30 aprile 2020) che la Regione Campania ha disposto per le aziende operanti sul territorio. Disposti i pagamenti per quasi 2500 imprese su tutto il territorio. Dal 4 maggio 2020 saranno pagate 10’000 imprese al giorno fino al saldo.

Fondo perduto dei 1000 euro per i professionisti. Ad oggi la Regione ha ricevuto 57mila domande. Il 30 aprile sono stati avviati i primi 564 pagamenti.

Fino ad oggi, 1 maggio, sono state 130 mila le domande pervenute per il bonus 300 e 500 euro destinato alle famiglie con bambini con età inferiore ai 15 anni.