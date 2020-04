Campania, la Regione si prepara alla FASE 2 – la diretta di De Luca

“Se dovessimo avere corse in avanti in regioni dove c’è il contagio così forte, la Campania chiuderà i suoi confini”

Campania. “Facciamo il punto su tutte le iniziative che stiamo mettendo in campo per fronteggiare l’emergenza ed entrare nella Fase 2” – il governatore campano in diretta social.

“C’è chi preme per affrettare la ripresa di tutto ma dobbiamo avere grande senso di responsabilità – spiega De Luca – Se dovessimo avere corse in avanti in regioni dove c’è il contagio così forte, la Campania chiuderà i suoi confini”.

“Faremo una ordinanza per vietare l’ingresso dei cittadini provenienti da quelle regioni. Il piano di ripresa in Campania dovrà essere accompagnato da un piano di sicurezza sanitaria”.