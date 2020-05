Fase 2 in Campania, vademecum per gli sportivi

A decorrere dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, salvo eventuali ulteriori provvedimenti di adeguamento o aggiornamento sulla base della evoluzione della situazione epidemiologica, sono consentite, sul territorio regionale, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti.

L’ordinanza del Presidente della Campania specifica che le sessioni di allenamento devono essere “riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali”.

Gli allenamenti devono sempre rispettare le norme di distanziamento sociale, senza alcun assembramento e a porte chiuse per gli atleti di discipline sportive (anche non individuali), purchè gli allenamenti siano effettuati in forma individuale e alle seguenti condizioni, da garantire a cura e spese della società o federazione di appartenenza: