Le ex zone rosse campane escluse dal Fondo dedicato alle aree colpite gravemente dell’emergenza Covid -19.

I comuni campani dichiarati zona rossa per almeno 30 giorni dal Governo o dalla Regione non potranno accedere al fondo da 200 milioni stanziato dal Governo per interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l’emergenza sanitaria.

Restano beneficiarie solo le 5 province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.

“Incredibile decisione da parte del Governo. – tuona il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca – E’ sconcertante che si sia solo immaginato di escludere le ex zone rosse (Vallo di Diano, area Ariano Irpino) dal Fondo dedicato alle aree colpite gravemente dell’emergenza Covid. Chiediamo che si corregga immediatamente questa disposizione da parte del Governo”.

“Una scelta inaccettabile – il commento dell’assessore regionale, Corrado Matera – nei confronti di territori che hanno sofferto e continuano a soffrire per gli effetti di un’emergenza che, oltre che sanitaria, è sociale ed economica. Un dietrofront del Governo senza alcuna motivazione, dopo settimane di discussione e sollecitazione sulla questione, accolta ufficialmente con la pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale. Difenderemo in tutti i modi e in tutte le sedi le ragioni dei nostri territori. Ora più che mai abbiamo bisogno di uno Stato solidale. L’economia è in ginocchio e il Governo deve infondere fiducia nei cittadini e non umiliarli con decisioni discriminanti. Chiameremo a responsabilità il Governo affinché ritorni sui suoi passi. L’italia riparte solo se riparte assieme al Sud“.

M5S: i consiglieri del Gruppo regionale della Campania: “Parlamento corregga la rettifica al decreto”

“La rettifica al decreto Rinascita, con l’esclusione dal fondo speciale di 200 milioni dei comuni oggetto di provvedimento di “zona rossa”, va assolutamente modificata. – scrivono in una nota congiunta i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano ,Valeria Ciarambino, Maria Muscarà, Vincenzo Viglione, Luigi Cirillo, Gennaro Saiello e Tommaso Malerba. – A causa di distinti focolai di contagio, in Campania sono diversi i territori che hanno pagato lo scotto di ulteriori restrizioni e limitazioni che si sono riverberate, inevitabilmente, su un’economia già depressa per gli effetti dell’emergenza economica. Un paradosso che, in un momento di tanto decantata solidarietà per le aree in difficoltà, crea una parzialità inaccettabile. Conosciamo fin troppo bene le realtà dei territori della Campania dichiarati zona rossa e a quali difficoltà stiano ancora oggi andando incontro. Abbiamo sollecitato i nostri parlamentari a intervenire con emendamenti, affinché i Comuni salernitani del Vallo di Diano, quelli avellinesi di Ariano Irpino e Lauro e quello di Saviano, dichiarati zona rossa nel corso prima fase pandemica, siano ricompresi tra i beneficiari del fondo speciale”.

L’ira della Lega, Vuolo: “Si rasenta la pazzia, dopo il danno anche la beffa?”

“Sembra quasi uno scherzo riuscito male – commenta a caldo Nicholas Esposito – coordinatore provinciale Lega- Salvini Premier-. Purtroppo è tutto vero. Improvvisazione, incompetenza o cattiva fede? Non lo sappiamo e nemmeno ci interessa, riparino immediatamente a questo scempio. Questi paesi, queste città, i loro abitanti hanno già subito tanto sia dal punto di vista delle perdite, oltre 15 i deceduti, sia dal punto di vista economico e ora continuano ad essere umiliati da questo governo che gioca con le loro vite”.

Tra le zone che non avranno diritto al sostegno c’è pure il Vallo di Diano. “Alcuni paesi del Vallo di Diano in tempo di emergenza sono stati completamente isolati e abbandonati a sè stessi. Certamente era un atto dovuto per proteggere i suoi abitanti ma ora si rasenta la pazzia, dopo il danno anche la beffa? – è l’interrogativo dell’europarlamentare Lucia Vuolo – Un provvedimento discusso per settimane e alla fine questi sono i risultati. Incommentabili. Questo governo ha letteralmente toccato il fondo. Ancora una volta a pagare sarà il Sud”.