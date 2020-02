Elezioni in Campania, prove di alleanza nel centrodestra

La Campania andrà a rinnovare il Presidente della Giunta regionale. Chi sarà il candidato del centrodestra? E chi sarà il candidato Sindaco per i principali comuni salernitani quali Cava de’ Tirreni, Pagani, Angri e Eboli?

Qualche nome circola, anzi, a dirla tutta, Forza Italia punta dritto su Caldoro quale candidato Governatore. Gli altri alleati però prendono tempo. Non è infatti solo la Campania a votare, c’è anche la Puglia e, in politica i numeri contano e come, ci sono anche i dati di Emilia Romagna e Calabria da tenere ben in mente. Magari l’arrivo di Matteo Salvini a Napoli, il prossimo martedì 18 febbraio, servirà a sciogliere qualche veto, almeno sul fronte Lega.

Nel frattempo, sabato 15 febbraio, il centrodestra salernitano si è ritrovato nella storica sede di Fratelli d’Italia. Tra volti noti, Esposito per la Lega e Baviera e Cerruti per “Cambiamo con Toti”, ci si è quanto meno conosciuti.

Primo dato, c’è una nota unitaria ufficiale firmata da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, UDC e Cambiamo per Toti. Secondo dato, “la volontà di collaborare in vista delle elezioni amministrative della primavera prossima, con l’obiettivo di trovare candidature unitarie nei Comuni chiamati al voto. Terzo e ultimo dato, prima di muoversi, sarà necessario attendere l’ufficializzazione del candidato Governatore della Campania.

Attendere è dunque l’unica scelta possibile. Ma quando si andrà a votare? 31 maggio o 7 giugno, sembrerebbero le scelte a questo punto più ovvie. Attendiamo anche noi.