Esercito in Campania, la richiesta di Strianese: “Da soli non ce la facciamo”

“Servono aiuti dello Stato centrale per i controlli sui territori. Da soli non ci riusciamo. Nonostante la disponibilita’ di Polizia Locale, Carabinieri, Polizia. Sostengo con forza sia come Sindaco che come Presidente della Provincia di Salerno, la richiesta del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca di avere l’ #esercito in #strada per intensificare i controlli e punire i trasgressori. Purtoppo c’è troppa gente incosciente che ancora non ha capito a che rischio espone se stesso e gli altri. Dispiace dirlo ma e’ cosi.” Queste le parole di Michele Strianese, Presidente della Provincia di Salerno e Sindaco di San Valentino Torio, diffuse dallo stesso Strianese qualche ora fa alla stampa locale.