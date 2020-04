Campania, bonus professionisti e autonomi. Domande al via il 24 aprile

La Regione Campania ha destinato una dotazione di € 85.000.000,00, di cui: € 29.293.010,00 (POR FSE 2014-2020, p.i. 8v) e € 50.706.990,00 (POR FESR 2014-2020 – Asse 3 – O.S. 3.2).

Il bonus da diritto ad un contributo UNA TANTUM (una sola volta) pari a € € 1.000,00, a favore di professionisti / lavoratori autonomi aventi lo studio professionale nonché attività in Regione Campania e ai titolari di Partita IVA.

>>> Se stai cercando il bonus di 2000 euro destinato alle aziende, clicca qui per l’articolo giusto.

Chi può presentare la domanda?

Possono presentare domanda i lavoratori autonomi, titolari di partita IVA attiva alla data del 23/02/2020, in possesso dei seguenti requisiti:

iscrizione all’albo professionale ed alla relativa Cassa previdenziale privata ovvero, nel caso in cui l’Albo professionale non sia costituito, alla gestione separata INPS;

inizio attività prima del 1/1/2020;

sede/studio sul territorio regionale;

non iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria;

fatturato dell’anno 2019 inferiore ad euro 35.000,00.

Per “fatturato” del periodo si intendono i compensi professionali effettivamente percepiti secondo il principio di cassa al netto dei contributi obbligatori alla Cassa previdenziale e delle spese anticipate per conto del cliente/committente.

Chi NON può presentare la domanda?

Sono esclusi i titolari di pensione, i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi che non esercitano attività professionali, iscritti alle sezioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria dell’INPS (artigiani, commercianti, coloni, etc).

Il bonus è cumulabile con altri incentivi e con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare l’attuale crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria da “COVID-19”, comprese le misure nazionali previste dal D.L n. 18 del 17 marzo 2020 e dal D.I del 28 marzo 2020, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria.

Come presentare la domanda?

La domanda di bonus (ALLEGATO 1) dovrà essere presentata esclusivamente con modalità on-line, utilizzando la piattaforma resa disponibile all’indirizzo https://coniprofessionisti.regione.campania.it L’invio della domanda di partecipazione sarà possibile esclusivamente tramite la piattaforma regionale dalle ore 10,00 del 24 aprile 2020 alle ore 15,00 del 08 maggio 2020 salvo proroghe. La registrazione sarà possibile dalle ore 10,00 del 22 aprile 2020. Per la registrazione l’utente dovrà utilizzare un indirizzo email PEC (posta elettronica certificata). A seguito dell’inserimento delle informazioni richieste, il sistema genererà automaticamente una pec di conferma della registrazione e di comunicazione della password temporanea di accesso al sistema. La domanda compilata on-line tassativamente in ciascuna delle parti di cui si compone, deve essere salvata in formato pdf e firmata digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e ss.mm.ii., dal richiedente il contributo, caricata in piattaforma e inviata.

In casi di DUBBI si prega di fare riferimento ai chiarimenti che la Regione Campania ha pubblicato e che, per comodità, abbiamo riportato ad inizio di questa pagina.

Ricordiamo che NON forniamo alcun tipo di consulenza fiscale, non risolviamo problemi e, soprattutto, NON siamo la Regione Campania o l’INPS. Per qualsiasi perplessità, l’unico riferimento è il sito della Regione Campania.