Camion incendiato nella notte. Fiamme nel cantiere della nuova caserma dei Carabinieri di Nocera Superiore. Indagini in corso

Alba di fuoco a Nocera Superiore. Camion incendiato nel cantiere della nuova caserma dei Carabinieri di via Petrosino. Indagini a 360 gradi degli uomini dell’Arma.

L’allarme è scattato intorno alle 4 della scorsa notte. In fiamme un camion impiegato per i lavori di costruzione della nuova sede dell’ex mattatoio. Sono gli stessi uomini guidati dal comandante Angelo Arienzo a occuparsi delle indagini.

In zona non sono installate immagini di videosorveglianza e questo renderà meno semplice il lavoro degli inquirenti. I militari non tralasciano comunque alcuna pista.

Intanto il cantiere resterà comunque aperto, per evitare ulteriori ritardi nell’edificazione della nuova caserma. Ad aggiudicarsi i lavori una “ati” composta dalle ditte Pignataro e Romano, con subappalto affidato alla ditta Citarella.

Il sindaco: «Episodio delinquenziale in un luogo simbolo di legalità»

Il sindaco Giovanni Maria Cuofano ha espresso il suo sdegno per il grave fatto di cronaca. «Un episodio delinquenziale, consumato in luogo simbolo di legalità».

Il primo cittadino di Nocera Superiore non ha usato mezzi termini. Ha infatti parlato di «un atto scellerato. Ringraziamo l’Arma per gli sforzi che compie a difesa della sicurezza e a tutela dei cittadini. Ancora di più, abbiamo il dovere di consegnare il prima possibile la nuova struttura».