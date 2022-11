Cambio del controllo tecnico da gennaio 2023

Sono interessati diversi tipi di composti.







Inserito il 11/10/2022 alle 13:02



un Dal 1° gennaio 2023 il controllo tecnico sarà obbligatorio per le moto Classe L con cilindrata superiore a 125 cc se rivendute a privati ​​o dopo un incidente. La sicurezza autonoma, uno degli operatori responsabili dell’attuazione di questo controllo tecnico, ha presentato giovedì mattina a Herstal le fasi di questo nuovo controllo alla presenza del ministro della sicurezza stradale e vallone, Valérie de Puy.







Questo nuovo controllo deriva dalla direttiva europea del 2014 che prevedeva sostanzialmente il controllo tecnico periodico dei motocicli e che lasciava agli Stati membri la possibilità di sostituirli con procedure alternative. Poi è nata l’idea di creare un’anteprima tecnica dopo un incidente con l’obiettivo di ri-registrare. Il vicedirettore tecnico della sicurezza automobilistica, Philip Nielsen, ha osservato che presto sette stazioni saranno adattate per ricevere veicoli: Cuesmes, Eupen, Fleurus (AIBV), Habay-la-Neuve, Marche-en Famenne, Mariembourg (AIBV) e Wanze. A metà del 2023 verrà aggiunta all’elenco una stazione aggiuntiva, Mont-Saint-Guibert Station. Gli agenti preposti all’ispezione del veicolo sono formati per guidare essi stessi le motociclette e dovranno seguire una formazione specifica.

Tale controllo sarà effettuato in più fasi durante le quali gli ispettori verificheranno che il veicolo non presenti problemi meccanici (freni, pneumatici, sospensioni, sterzo, ecc.), che sia ben visibile agli altri utenti della strada e che i fari funzionino correttamente e se rispettano gli standard Rumore e inquinamento stabiliti, ha affermato Thierry Wirtz, responsabile della formazione degli ispettori delle motociclette Classe L e vicepresidente della sicurezza automatica. Sia gli acquirenti che i venditori avranno l’opportunità di portare il loro veicolo a questo controllo tecnico.

Interessato: motocicli, motocicli, tricicli e quad dotati di motore a combustione superiore a 125 cc o motore elettrico o ibrido superiore a 11 kW o velocità superiore a 45 km/h.

“Si tratta di un elemento di controllo che si verifica in determinate situazioni, cioè in caso di rivendita o di un incidente. Stiamo già parlando qui di un compito fondamentale: la sicurezza stradale, la tutela dell’ambiente e la tutela dei consumatori”, ha commentato il Ministro, il quale ha rilevato come in passato la posizione delle tre regioni del Paese fosse diversa.

Il costo di questo assegno sarà di 48,50 euro.