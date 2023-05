Calle Rovanpera colpisce duro in Portogallo, Thierry Neuville chiude al secondo posto (Live Video 16:00)

finlandese Callie Rovanpera (Toyota GR Yaris Rally1) è in testa al Rally del Portogallo, quinto round della stagione 2023 del Campionato del mondo di rally, al termine del contestato episodio in tre tappe di sabato mattina.

Il campione del mondo, tre volte più veloce nella promozione, batte tre vetture Hyundai i2N N Rally1, che sono nel fazzoletto: lo spagnolo Danny sordo Il secondo posto, con un tempo di 52,4 secondi, è occupato dal finlandese Esapekka Lappi Terzo posto in 57,0 secondi e Thierry Neuville Quarto posto in 57,9 secondi.

estone Ecco, Tanak (Ford Puma Rally1) isolato al quinto posto (+1:34.1), mentre il suo compagno di squadra francese Pierre-Louis Loubet (Ford Puma Rally1), in lotta per il podio, ha commesso un errore ed è stato costretto al ritiro.

Questo sabato, sette speciali, per una distanza totale di 148,68 chilometri che saranno percorsi 24 ore su 24, sono nella lista degli equipaggi per questo Rally del Portogallo. Tre di loro vivono su Avio!

sabato 13 maggio

ES9: Vieira do Minho 1 (26,61 km – 8H35)

ES10: Amaranto 1 (37,24 km – 10:05) → Video in diretta

ES11: Felgueiras 1 (8,81km – 11H35)

ES12: Vieira do Minho 2 (26,61 km – 16:05) → Video in diretta

PS13: Amarante 2 (km 37,24 – 17:35)

ES14: Felgueiras 2 (8,81km – 19H05) → Video in diretta

ES15: SSS Lousada (3,36 km – 20H05)