“Calcio, ti amo”, una contagiosa dichiarazione d’amore per il calcio italiano

La fine della stagione è sempre un momento difficile per un vero tifoso di calcio. Le voci di Mercado elimineranno gradualmente la vita dei tifosi e sarà necessario attendere ancora qualche mese per il calcio vero. Nel frattempo, il bel tempo ci permetterà di uscire dagli schermi, goderci i raggi del sole, un cocktail freddo e un buon libro. Non c’è niente di meglio per rilassarsi.

Per gli appassionati di calcio, i libri sono un po’ simili. Tra le biografie egocentriche, spesso troppo vuote, i libri investigativi, il calcio romantico e il desiderio di fare qualcosa di diverso dal raccontare incessantemente la storia del gioco, a volte può essere difficile trovare il tuo account.

In questo senso, il libro di Julian Müller è una boccata d’aria fresca. Questo è un libro per appassionati. Alla fine racconta la storia di tutti noi da un certo punto di vista, la storia di un bambino che si innamora del calcio. Il calcio che gli fa battere il cuore è quello dei nostri vicini italiani. “Calcio je t’aime” non è altro che una commedia romantica. Innanzitutto è molto divertente, il ritmo ironico, le note informative e divertenti, gli argomenti e il linguaggio “Twitter” creano una buona combinazione che dà la sensazione di uno scambio con un amico di vecchia data.

Un inno all’orgoglio d’Italia

La passione trasmessa dall’autore è davvero chiara, lui ama questo calcio e vuole che tu lo ami, e non si può negare che lo venda bene. La struttura dei capitoli e le varie annotazioni incentrate su una squadra o un giocatore in particolare ne facilitano la lettura e rendono più piacevole questo viaggio in Italia. È un menu XXL e, ad essere sinceri, non abbiamo fretta di prendere i dessert, i piatti principali sono così deliziosi. La passione di Julian è contagiosa e noi vogliamo amarti con questo calcio che lo ha affascinato fin da bambino.

Questo inno alla gloria italiana degli anni ’80 e ’90 rompe tutti i cliché per lasciare spazio solo alle sue avventure medievali che segnano la storia del gioco per un’intera generazione, alla follia delle sensazioni che il calcio regala. I visitatori più anziani troveranno una deliziosa madeleine di Proust e ripercorreranno momenti leggendari. Per i più piccoli è un ottimo modo per imparare cose nuove sul calcio italiano e rafforzare un po’ di più la sua cultura. Le foto devozionali con didascalie succose, tono e vocabolario ti incanteranno.

“Calcio, ti amo” è la più contagiosa dichiarazione d’amore per il calcio italiano. Se il calcio italiano risponde a Julian, risponderà sicuramente con “Angio d’amo”.