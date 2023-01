Calcio: Nicholas Holweck riporta notizie rassicuranti sulla sua salute

di base

Nella sua lotta contro il cancro per quasi due anni, il presidente dello Stade Rennais, da quando si è ritirato dall’incarico, ha fornito notizie rassicuranti sulla sua salute sul sito web di Canal +.

Buon per Nicholas Holweck. In un’intervista a Canal +, il presidente dello Stade Rennais ha dato notizie rassicuranti sul suo stato di salute. Il leader bretone è impegnato da due anni nella lotta contro il cancro. Una lotta che aveva annunciato fin dall’inizio.

trattamento sperimentale

In particolare su Canal +, Nicholas Holweck ha raccontato come sono stati il ​​suo trattamento e i suoi risultati: “Ho combinato un protocollo di immunoterapia sperimentale che seguo dall’inizio di dicembre. Ho avuto i primi risultati pochi giorni fa e la malattia è seriamente regredita, e le prospettive sono di nuovo molto ottimistiche”.

Se non sarà più alla guida del club, rimarrà in contatto con il dirigente: “È una boccata d’aria fresca e ringrazio gli azionisti per il loro sostegno umano e professionale. Non sono più un allenatore allo Stade Rennais, ma sono in contatto quotidiano con Olivier Clorick (il nuovo presidente) e Florian Maurice e Bruno Genesio, con cui parlo regolarmente. È vero che mi aiuta molto a sostenere la mia vita quotidiana nella malattia.

occhi sul futuro

Il leader del club bretone si tiene informato anche sulle novità del suo club, anche quando non sono state molto incoraggianti, come accaduto durante la sconfitta di martedì scorso contro il Lorient (2-1).

Se si è tenuto informato, è stato soprattutto perché ha accennato a un possibile ritorno dopo la sua battaglia con la malattia: “Ho visto molte partite, fatto molte telefonate con i dirigenti in Francia, club all’estero. Per essere il più informato possibile su tutto ciò che accade. Devi rimanere sintonizzato, perché ci sarà vita dopo la remissione, quando la malattia sarà sotto controllo. Ho intenzione di tornare più forte e migliore di prima. Questo test, credo, mi aiuterà a essere quel modo.”