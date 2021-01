Un calcio al cyberbullismo al Liceo De Filippis Galdi di Cava de’Tirreni

“Un calcio al Cyberbullismo” è il titolo del Progetto PON che prenderà il via, in modalità online, oggi, al Liceo De Filippis Galdi di Cava de’ Tirreni, presieduto dalla Dirigente scolastica Maria Alfano.

Guidato dalle docenti Daniela Paolillo e Rosa Cappelli, il percorso, che coinvolge 27 studenti degli indirizzi di Scienze umane, Economico sociale e Musicale, si avvarrà della collaborazione di Gianluca Durante. Giornalista e scrittore, Durante propone su piattaforma percorsi educativi tramite App, tra cui “Quizizz”.

Si rivolge, pertanto, alla tecnica del gaming, del gioco, dell’interattività e a metodi didattici alternativi. Imparare giocando, dunque, fondamento della pedagogia fin dall’antichità.

Ma Gianluca Durante è al passo con i tempi e lo fa con gli strumenti di oggi. E così, anche una tematica urgente e seria come il Cyber bullismo può essere affrontata e conosciuta con linguaggi nuovi “a misura di adolescente” perché possano, i giovani, utilizzare gli strumenti informatici nella loro efficienza e in maniera positiva e consapevole.

Il tutto è visto nell’ottica sia della sicurezza informatica, vale a dire le modalità attraverso cui il dato deve essere gestito e condiviso, sia della tutela rispetto alle forme di accanimento e pericolosità, quando le informazioni non sono trattate in maniera corretta o addirittura per provocare malessere personale e danni, psicologici e fisici, che poi possono sfociare in comportamenti negativi dalle conseguenze talvolta anche tragiche.