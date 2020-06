Caesar II, strumento contro il rischio sismico. Domani online il webinar

Cava de’ Tirreni capofila. Servalli: “Uno strumento straordinario, innovativo”

Domani, mercoledì 17 giugno, alle ore 15.00 sarà trasmesso online il webinar “Caesar II, big data contro il rischio sismico per i Comuni italiani”.

Evento conclusivo del progetto sulla mitigazione del rischio sismico con la consegna del “Kit di Riuso” all’Agenzia per la Coesione Territoriale e, attraverso l’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), gratuitamente, a tutte le Pubbliche Amministrazioni.

“Il progetto Caesar II – afferma il Sindaco Vincenzo Servalli – è certamente un esempio di best practice, che mette insieme le competenze straordinarie dell’Istituto Plinius, del prof. Zuccaro e i suoi collaboratori, le opportunità offerte dall’Unione Europea, l’Agenzia per la Coesione Territoriale, Regioni e Comuni, e che ci vede svolgere il ruolo di città capofila”.

“Presentiamo un progetto, – spiega Servalli – ma soprattutto uno strumento straordinario, innovativo, in un campo, quello del rischio sismico, di estrema importanza per tutte le città italiane, e non solo, che devono convivere con un pericolo così imprevedibile come il terremoto. Avere la possibilità per i sindaci, e per le protezioni civili in particolare, di conoscere quale impatto avrebbe sul proprio territorio una scossa sismica, prevederne i danni, avere consapevolezza delle criticità e di conseguenza poter agire preventivamente per mitigarne le conseguenze, in termini di danni strutturali e quindi anche di salvaguardia di vite umane, credo sia un enorme passo in avanti nella difesa dei territori e per la sicurezza di ognuno di noi”.

Il Progetto è realizzato con il cofinanziamento dell’Unione europea, Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – FSE/FESR, e prevede interventi volti al trasferimento, all’evoluzione e alla diffusione di buone pratiche attraverso Open Community PA 2020.

È realizzato con il Centro Studi Plinivs struttura operativa del Centro Interdipartimentale “Raffaele d’Ambrosio” – LUPT, dell’Università degli studi di Napoli Federico II, la Regione Campania, dal Dipartimento della Protezione civile della Regione Sicilia, dal Comune di Nicolosi (CT), dal Comune di Grumento Nova (PZ) e da quello di Cava de’ Tirreni (Sa) che è capofila.

Per chi volesse assistere, il webinar sarà trasmesso sul canale Youtube “Progetto Caesar 2” e sulla pagina Facebook “Progetto Caesar II”