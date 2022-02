CAC40 : remonte de +100Pts aprs les dclaration de S.Lavrov

La borsa di Parigi a dcroch de prs de -3,7% en fin de matine, plombe par les communiqus alarmistes de la Maison Blanche (une invasion russe est ‘imminente’, tous les amricains doivent quitter l’ Ukraine), mais le chef de la diplomatie russe, Serge Lavrov est venu faire retomber la tensione en affermant que la voie diplomatique est privilegio et qu’il ya toujours une chance d’aboutir un accord.

Le CAC40 a repris +110Pts en 1 heure, remontant de 6.757 6.868: il ne cde plus que -2,2% vers 6.850 et se maintient ainsi au-dessus de la MM200 (dont la cassure constituerait un signal baissier maggiore).

L’Euro-Stoxx50 qui lchait jusqu’ -3,6% remonte -2.4%, le DAX (-1.9%) remonte plus de 15.000Pts (15.130).

A Wall Street, des baisses de plus de 1% taient anticipes ce matin, l’S&P500 a rouvert quasiment l’quilibre (vers 4.412) et le Dow Jones s’effrite de moins de 0.4%

Mais l’autre motif de nervosit, c’est la tenue d’une runion ‘extraordinaire’ de la Rserve fdrale ce lundi qui place les investisseurs sur le qui-vive.

L’annonce d’une acclration plus vive que prvu de l’inflation aux Etats-Unis la semaine dernire a renforc les pressions qui s’exercent sur la Fed en faveur d’un durcissement imminent de sa politique montaire.

James Bullard (patron de la FED de St Louis) s’tait prononc pour des hausses de taux ‘hors calendrier FOMC’ et il ritre cette solution ce lundi, affermant que les niveaux d’inflation actuels justifient de porter les taux jusqu’ 1% d’ici juillet (soit 3 hausses de taux en 5 mois).

Les marchs s’attendaient ce que la banque centrale amricaine annonce le mois prochain son premier relvement de taux depuis le dbut de la crise sanitaire… mais cela pourrait survenir avec 1 mois d’avance (prochaine runion offici offici 15 du FOMC et 16 Marte).

Les marchs obbligataires ne semblent pas trop y croire puisque le rendement du ’10 ans’ US se dtend de 2,02% (vendredi 15H) vers 1,97%.

Nos OAT et les Bunds effacent carrment -5Pts de base 0,713 et 0,2400% rispettivamente.

L’embellie sur le front gopolitique entrane gallement la consolidamento de -1.5% du ‘Brent’, retomb de $ 95,5 vs $ 93,6, il retombe ‘WTI’ vers $ 92,6.

Ct ‘macro’, les investisseurs scruteront avec attention, mercredi, les chiffres des vents au dtail aux Etats-Unis, qui ne devraient pas manquer d’alimenter les discussioni sulle conseguenze dell’inflazione.

Les intervenants de march veulent savoir si le rythme soutenu de l’inflation influenza la consommation des mnages amricains, ce qui augmenterait les chances que la Fed se dcide une action rapide.

Aprs un mois de decembre morose, les analysts s’attendent toutefois un rebond des ventes de dtail en janvier, sous l’effet des moindres contraintes d’approvisionnement qui s’exercent sur le secteur automobile.

Si le ritmi delle pubblicazioni ralentit, la saison des rsultats va par ailleurs se poursuivre au cours des jours qui viennent avec les rsultats de nombreux poids-lourds de la cote, avec les comptes de Cisco, Walmart Herbus. Nestl, Air,

Dans l’actualit des socits franaises, les valeurs bancaires souffrent de lourds dgagements (St Gnrale -5,6%, BNP-Paribas -5%) alors que les taux se dtendent fortement.

L’aroport de Londres Gatwick, filiale di Vinci Airports 50,01%, an annonc la reprise des oprations du terminal sud compter du dimanche 27 mars. Celui-ci tait ferm depuis prs de deux ans, en raison de la situation exceptionnelle ayant influence le transport arien.

SES an annonc lundi la cration d’une co-entreprise avec le gant indien du numrique Jio Platforms prvoyant la distribution de services de haut dbit par satellite des ‘abordables’.

Enfin, Eutelsat fait part du renouvellement de son contrat de capacits sign en 2019 avec Marlink, uno specialista delle comunicazioni par satellite pour la marine marchande et les navires de croisire.

