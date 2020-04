Buoni spesa, a Cava de’ Tirreni controlli e nuove rischieste

La richiesta potrà essere presentata da lunedì 27 fino a giovedì 30 aprile

Cava de’ Tirreni. Da lunedì prossimo 27 aprile, sarà possibile ripresentare, solo per chi non è stato già tra i beneficiari, la domanda per ricevere i buoni spesa finanziati dalla Protezione Civile Nazionale da spendere nelle 83 attività commerciali, farmacie e parafarmacie per l’acquisto di generi alimentari e di necessità.



Il modello di domanda e i criteri di assegnazione saranno scaricabili dal sito istituzionale del Comune www.cittadicava.it la richiesta potrà essere presentata da lunedì 27 fino a giovedì 30 aprile, via mail agli indirizzi: urp@comune.cavadetirreni.sa.it oppure amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it

Solo in caso di indisponibilità dei suddetti strumenti, la domanda può essere presentata ai Servizi Sociali, negli orari di apertura al pubblico (lunedì e mercoledì dalle ore 9 alle ore 12 e martedì e giovedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 15.30 alle ore 18.00) in base al seguente calendario:



lunedì 27 A-B-C-D-E



martedì 28 F-G-H-I-L



mercoledì 29 M-N-O-P-Q



giovedì R-S-T-U-V-Z-W-Y-X

Controlli sulle dichiarazioni

Intanto, sono in corso i controlli su coloro che hanno già beneficiato dei buoni spesa per verificare la veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti per l’ottenimento del beneficio economico e si provvederà al controllo anche per le nuove richieste.



L’importo del buono spesa varia a seconda della composizione del nucleo familiare: 150 euro fino a due persone e 50 euro per ogni ulteriore componente, fino ad un massimo complessivo di 350 euro.

Sono esclusi i nuclei familiari percettori di reddito/pensione di cittadinanza o qualsiasi forma di sostegno pubblico di importo mensile superiore ad € 800,00, e quelli che beneficiano di altri istituti previdenziali da cui possono trarre sostentamento (come ad es. cassa integrazione ordinaria e in deroga, stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito di cittadinanza, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre indennità speciali connesse all’emergenza coronavirus ecc.)



Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici comunali dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00 e il martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 18,00 al numero 089/682340