Buoni motivi per prendere l’italiano a Lv2 al college

Progressi rapidi, cultura accessibile e opportunità: sebbene l’italiano sia scelto da una minoranza di studenti universitari, impararlo ha i suoi vantaggi.

In quinto luogo, dovresti scegliere una seconda lingua vivente. Mentre la maggior parte degli studenti universitari si rivolge allo spagnolo o al tedesco, alcuni scelgono di imparare l’italiano. Quali sono i suoi vantaggi?

Una cultura già conosciuta e apprezzata

Anche se non lo sai, sicuramente conosci la cultura italiana. Infatti, l’immigrazione italiana è antica e importante in Francia, e la cultura italiana è stata molto influente nella storia dell’Europa. “Che si tratti di cibo, architettura, storia o arte, siamo costantemente circondati da questa cultura.“, spiega Chloé Galizzi, docente dei Collegi Mont Duplan e Capouchine di Nîmes (30). “Basti citare personaggi come Leonardo da Vinci: Tutti gli studenti hanno conoscenza.”

Imparare l’italiano all’università è un’opportunità per scoprire questa cultura in modo più approfondito Lavora in modo giocoso attraverso canzoni o film italiani. “Oggi abbiamo un facile accesso alla cultura italiana e cerchiamo di immergere gli studenti in classe”, continua l’insegnante.

Un’occasione per viaggiare

Sebbene l’italiano sia meno parlato nel mondo rispetto all’inglese o allo spagnolo, conoscere la lingua non è privo di benefici per il tuo futuro. «Turismo, agroalimentare, automotive e moda, per esempio, sono settori molto dinamici in Italia», spiega Chloé Galizzi. La lingua italiana offre una grande apertura al mondo del lavoro.”

Non dimentichiamo che l’Italia è un paese di confine. Forse avrai la possibilità di viaggiare lìA scuola oa casa.

Lingua che attrae gli studenti

Tuttavia, la maggior parte degli studenti sceglie l’italiano per il proprio interesse per la lingua., come spiega Elisa Massari, già docente all’Émile Littré College di Bourges (18). “Gli studenti conservano il lato giocoso dell’italiano: scelgono di impararlo per divertimento personale È una lingua dolce e piacevole.”

Scegliendo l’italiano, puoi essere in una classe di studenti motivati, soprattutto perché le classi sono piccole. “Possiamo fornire lezioni dinamiche attraverso attività che coinvolgono gli studenti”, afferma Elisa Massari.

Molto facile da imparare

È una lingua relativamente facile da imparare: “All’inizio, L’italiano è molto simile al francese, quindi gli studenti imparano facilmenteSoprattutto a livello di vocabolario”. Conoscere l’italiano aiuta anche a scoprire il latino o altre lingue latine come lo spagnolo o il portoghese.

Secondo Elisa Mazari, molti studenti con dislessia scelgono l’italiano trasparenza dei caratteri : “Una volta capito il meccanismo, è facile.“Ancora una volta, questo tratto faciliterà i tuoi progressi e quindi ti motiverà ulteriormente.