Buone notizie: i prezzi dell’energia continuano a diminuire | Economia

Le temperature di ottobre hanno battuto tutti i record in diverse occasioni. Ciò ha comportato una minore domanda di energia. Inoltre, le forniture di GNL sono aumentate e le riserve di gas naturale hanno quasi raggiunto il limite. Anche il corridoio dinamico dei prezzi temporaneo che l’Europa vuole introdurre sta avendo un effetto positivo. Tutto ciò significa che i prezzi del gas sulla borsa standard olandese TTF sono stati ridotti a 123 euro/MWh. Questo è quasi un terzo degli aumenti dei prezzi che abbiamo visto alla fine di agosto. I prezzi dell’energia elettrica nei mercati all’ingrosso seguono lo stesso andamento, e sono stimolati anche dalle condizioni favorevoli per la produzione di energia rinnovabile e dalla crescente disponibilità di energia nucleare in Francia.