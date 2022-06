Buon piano: lo smartphone Galaxy A12 scende di quasi 200€

Se stai cercando uno smartphone ad un prezzo accessibile, allora questo modello potrebbe interessarti. Il prezzo del Samsung Galaxy A12 è quasi inferiore a 200 euro grazie alla sua riduzione di prezzo 214,95 € invece di 289,90 €. Il marchio Samsung si è affermato nel mercato da molto tempo e continua a fornire telefoni che soddisfano le esigenze degli utenti.

Presentazione dello smartphone Samsung Galaxy A12

Lo smartphone ha uno schermo da 6,5 ​​pollici che occupa l’85% dell’interfaccia e non manca di grandi promesse! La luminosità dello schermo è sufficiente per rimanere leggibile al sole. È dotato di 4 moduli fotografici con un sensore di immagine principale da 48 MP e una batteria da 5000 mAh che garantisce un’ottima autonomia. L’unità frontale da 8 MP ha prestazioni nella media. Il pulsante di sblocco sul bordo funge anche da sensore di impronte digitali, che è una tecnologia preziosa. Samsung Galaxy A12 è dotato di un chipset Mediatek Helio P35 con 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione.

Smartphone conveniente

Il prezzo di uno smartphone può salire velocemente quando si sceglie un modello di fascia alta, ma non sempre è necessario acquistare un telefono con un’ottima scheda tecnica! Tali dispositivi dovrebbero essere selezionati in base alle aspettative e alle esigenze dell’utente. Il Samsung Galaxy A12 potrebbe essere per coloro che desiderano una lunga durata della batteria, belle finiture, un bel design e un display ben calibrato. Tuttavia, coloro che cercano uno smartphone con prestazioni sufficienti per giocare a giochi ad alta intensità di risorse dovrebbero andare per la loro strada. Questo smartphone ha molte risorse per sedurti, sei convinto?