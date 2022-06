Buon piano: il prezzo dell’orologio Fitbit Sense connesso sta diminuendo drasticamente!

Cerchi un orologio connesso per monitorare la tua salute? Gli orologi connessi sono davvero utili, ad esempio per vedere quanti passi fai al giorno per motivarti a mantenere il giusto ritmo. Al momento, Amazon sta riducendo il prezzo dello smartwatch Fitbit Sense 229,99 € invece di 329,95 €.

Presentazione dello smartwatch Fitbit Sense

L’orologio connesso Fitbit Sense è il modello migliore del marchio e ha una finitura perfetta. Il suo design è simile a quello dell’Apple Watch, con cassa in acciaio inossidabile lucidato e cassa in alluminio, resistente all’acqua fino a 50 metri. Puoi fare una nuotata guardando l’orologio, fare sci nautico, snorkeling o windsurf. Il cinturino in silicone è comodo e si adatta a tutte le dimensioni del polso. Il display OLED di questo orologio connesso è di ottima qualità, limita i riflessi per rimanere leggibili alla luce diretta del sole e la luminosità è sufficientemente bassa da mantenere il comfort visivo al buio. Il quadrante fornisce l’accesso alle sue notifiche, cronometro, resoconto sportivo della giornata, avvisi, meteo…

Un orologio connesso dipende fortemente dalla salute

Questo orologio connesso presenta diverse funzioni dedicate alla salute, in particolare la modalità relax con esercizi cardio. Gli esercizi sono facilmente accessibili e ben orientati per facilità d’uso. L’orologio Fitbit si sincronizza con l’app mobile disponibile su iOS e Android. È possibile collegare un account all’app Fitbit Coach per raggiungere i propri obiettivi con gli allenamenti. Per più di 6 giorni, la batteria non ha bisogno di essere ricaricata e la ricarica è veloce.