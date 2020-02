Bullismo e cyberbullismo: firmato l’Accordo di partenariato tra scuole e Piano di Zona S2

Il progetto prevede interventi da mettere in campo nelle scuole a contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo

Siglato questa mattina a Palazzo di Città l’Accordo di partenariato per il progetto denominato “ABCD…Emozioni”, relativo al bando “Piani di interventi ed azioni per la prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo”, finanziato dalla Regione Campania con 1omila euro.

Il progetto coinvolgerà gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “De Filippis–Galdi” di Cava de’ Tirreni e l’Istituto comprensivo “Lucantonio Porzio” di Positano, in una fascia di età tra gli 11 e i 14 anni.

La sottoscrizione dell’Accordo coincide con la Giornata Nazionale contro bullismo e cyberbullismo.

A firmare l’accordo il sindaco Vincenzo Servalli, in rappresentanza del Comune di Cava de’ Tirreni – ente capofila del Piano di Zona Ambito S2, il presidente della Cooperativa Lithodora di Cava de’ Tirreni, soggetto co-gestore del finanziamento, Arianna Scarlino, mentre in qualità di soggetti sostenitori del partenariato, era presente il dirigente scolastico del “De Filippis–Galdi”, Maria Alfano, e successivamente vi sarà la firma dell’Istituto comprensivo “Lucantonio Porzio” di Positano, nella persona del dirigente Stefania Astarita.

Presente alla sottoscrizione dell’accordo l’assessore alle Politiche sociali Antonella Garofalo: “Ad oggi c’è, si, una particolare attenzione, per fortuna, su simili tematiche, ma abbiamo scelto di soffermarci in particolar modo sull’approccio emotivo dei ragazzi, siano essi vittime di bullismo o coinvolti in cyberbullismo, siano essi gli artefici di queste pratiche. E’ importante, infatti, considerare tutte le sfaccettature che conducono a simili comportamenti”