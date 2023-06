Britain’s Got Talent: il giovane cantante lirico Malakai Bayoh tocca il cuore della giuria con la sua interpretazione di ‘Caruso’

Il giovane cantante che ha abbagliato i giudici della sedicesima stagione di Britain’s Got Talent, e la cui performance gli è valsa un prezioso “fischio d’oro” dal formidabile e intimidatorio Simon Cowell, è passato a “Finally”. Se non vince la competizione, segnerà comunque le menti dei giudici e del pubblico con le sue osservazioni forti, a volte molto forti.

Qualche mese fa, il tredicenne Malakai Bayoh, giovane cantante lirico britannico, è diventato il beniamino della sedicesima stagione dello spettacolo, stupindo la giuria e il pubblico con la sua voce cristallina. Il giovane allievo della prestigiosa Cardinal Vaughan Memorial School, che in un’intervista ha dichiarato che il suo più grande sogno è diventare un cantante, ha già una grande esperienza sul palcoscenico: ha fatto molto colpo nel ruolo di Oberto, in Alcina di Handel , che sarà eseguito nel novembre 2022 presso la proprietà dell’Opera House di Londra, e più recentemente, è salito anche sul leggendario palcoscenico della Royal Albert Hall per una traduzione di “Alleluia”, dall’Exsultate, di Mozart.

Il 16 aprile Malakai ha davvero conquistato il cuore degli inglesi quando ha fatto il provino per Britain’s Got Talent e si è esibito torta di Gesù, dalla Messa di Andrew Lloyd Webber. La cristallina voce “angelica” del ragazzo ha incantato anche la giuria, in particolare Simon Cowell, severo e simbolico giudice dello spettacolo, che gli ha assegnato direttamente un posto in semifinale. Durante il suo secondo spettacolo, il giovane cantante ha scelto di tradurre la celebre aria di Puccini, Oh caro padreun’aria solitamente cantata dai soprani, dall’opera Gianni Chicchi. Un’atmosfera in cui Malachia ha potuto, ancora una volta, mostrare le immutate potenzialità della sua voce. Un’esibizione che, anche se alcune note non erano ben tenute e c’erano alcuni problemi respiratori, gli è valsa ancora una volta una standing ovation da parte del pubblico e della giuria, alcuni dei loro membri hanno anche ricevuto qualche lacrima alla fine dell’esibizione.

Domenica 4 giugno si è svolta la finale di questa sedicesima edizione della rassegna britannica. E per l’occasione, Malakai ha deciso di cimentarsi con una canzone simbolica, The Song Caruso, scritto dal compositore italiano Lucio Dalla, e dedicato al tenore Enrico Caruso. Una canzone resa celebre dalle interpretazioni di Luciano Pavarotti e Andrea Bocelli. Se la sua esibizione è stata accolta calorosamente dal pubblico e dai membri della giuria, non ha permesso a Malkai di salire tra i primi tre in questa finale. Va detto che Malakai ha fornito una versione acuta (e certamente troppo) di “Caruso”. Stoffe, voce tremante e problemi di ritmo hanno ostacolato l’esibizione della giovane cantante, che è riuscita comunque a commuovere il giudice italiano, Bruno Tonioli.

Alla fine della serata Malakai ha ottenuto un buon 4° posto, un buon giro e una bella rivincita per questa giovane cantante di 13 anni, Durante la prima di Alcina, è stato fischiato da uno spettatore.