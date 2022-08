Borsa a mano: il nuovo trend di Balenciaga a 1700 euro che fa discutere (foto)

Chi ha detto che portare fuori la spazzatura non sia di moda? Sicuramente non il marchio di lusso Balenciaga. Da quando la nuova collezione del marchio è arrivata nei negozi e sul suo sito web all’inizio di agosto, i feedback sono andati bene. per colpa di ? Il design della nuova borsa si ispira alla nostra amata borsa della spazzatura di tutti i giorni.

Stesso look, stessa chiusura scorrevole, solo il prezzo non è lo stesso. Il “cestino” di lusso viene venduto a 1.700 euro.

Controverso

Sui social il design non passa. La borsa, che il sito ha chiamato “sacco della spazzatura”, ha suscitato molti commenti negativi. “Se non vedi la bellezza di una borsa della spazzatura di Balenciaga, non capisci la moda. Costa solo 1790 dollari“È ironico che uno dei surfisti abbia scritto su Twitter. Su Instagram si può leggere:”A chiunque lo acquisti dovrebbe essere detto: “Stanno davvero cercando di prendere in giro i consumatori a questo punto”.

Stratagemma di marketing?

Il direttore tecnico di Balenciaga, Demna Gvasalia, è comunque in paradiso: “Non potevo davvero perdere l’occasione di progettare il sacco della spazzatura più costoso del mondo. A chi non piacciono gli scandali della moda?Ha detto nel marzo 2022 durante la presentazione in cui è stato presentato l’articolo. Non è la prima volta che prova a litigare. La sua riproduzione di una borsa della spesa IKEA e le sue scarpe da ginnastica logore sono buoni esempi.