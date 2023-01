Domenica, Hendrick auto da trasporto crombrog Ha dichiarato dopo la sconfitta contro l’Union Saint-Gilloise che il club non poteva più contare su di lui. La dirigenza spera di poter percepire un compenso di cessione e intende recuperare lo stipendio, tra i migliori in sostanza. Questa è una nuova manovra per correggere i calcoli disperati in rosso.

A margine del prossimo sgrassaggio, che può seguire Adriano triplicare o Lior Rafailove partenza gen Kinderman, dopo vent’anni nel club, apprendiamo che Neerpede è diventato un tempio dell’economia delle candele. Molti giocatori sono rimasti stupiti nel notare che… la vasca idromassaggio dei protagonisti non era più riscaldata, per risparmiare energia. La cosa non è drammatica di per sé, molti club non hanno queste comodità, ma il segnale che manda la dirigenza è impegnativo: niente più piccoli risparmi.

Ancora più sorprendentemente, quando si va dal fisico, i giocatori ora devono contare un numero nastri che usano per curarsi. Alcuni hanno avuto allucinazioni vedendo questa base, perché qui non si trattava più di riposare ma di prendersi cura del principale strumento di lavoro dei giocatori: il proprio corpo.