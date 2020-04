Campania, online il bonus imprese. Ecco come chiedere i 2000 euro

Pubblicato sul sito della Regione Campania contenente l’avviso pubblico a favore delle microimprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi per la concessione di un bonus a fondo perduto una tantum in dipendenza della crisi economico-finanziaria da Covid-19.

Qualche giorno fa la Regione Campania ha pubblicizzato il Piano per l’emergenza socio-economica della costituito con un importo complessivo pari a € 908.330.502. Nel dettaglio delle misure poi, la regione ha dettagliato 151.800.000 di euro da destinare alle imprese. Va detto inoltre che 7.800.000 di euro sono stati recuparati sui rientri del Fondo per le PMI rinvenienti dalla programmazione del POR FESR 2007/2013; 144 milioni di euro arrivato dal POR FESR Campania 2014/2020, Asse III. Tra le misure per le microimprese vi è lo strumento “Bonus Microimprese a fondo perduto” finanziato, per complessivi € 140.000.000,00, a valere sul POR FESR, Asse III.

Le istanze vanno presentate unicamente tramite il portale internet predisposto

La domanda deve essere presentate esclusivamente per via telematica, da parte dei soggetti interessati, attraverso la piattaforma telematica raggiungibile attraverso il sito internet http://conleimprese.regione.campania.it

I tempi per la concessione e l’erogazione del fondo

I fondi aranno concessi e erogati a conclusione delle procedure di notifica alla Commissione europea. E’ necessario infatti che ilquadro degli aiuti di Stati per il COVID19 venga approvato dall’ Esecutivo europeo.

Leggendo l’ALLEGATO 1 viene chiaramente esplicitato che le Imprese interessate debbono essere classificate microimprese:

occupano meno di 10 persone :

: fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

Il bonus della Regione Campania è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare l’attuale crisi “COVID-19”. L’azione è cumulabile con le indennità erogate dall’INPS.

Il bonus NON è cumulabile con le ulteriori agevolazioni emanate dalla Regione Campania nell’ambito del Piano per l’Emergenza Socio-Economica approvato con DGR n. 170 del 07.04.2020. NON possono presentare istanza le imprese destinatarie di provvedimenti agevolativi.

E’ possibile presentare domanda dalle ore 10:00 del 20 Aprile 2020 alle ore 24:00 del 30 Aprile 2020.

Le microimprese potranno richiedere il bonus di 2000 euro compilando la domanda. Attenzione perchè la domanda dovrà essere compilata tassativamente in ciascuna delle parti di cui si compone e firmata digitalmente.

Chi è l’intermediario? Dottori commercialisti ovvero un intermediario abilitato alla presentazione

telematica delle dichiarazioni all’Agenzia delle Entrate, consulenti del lavoro, società tra professionisti, centri di assistenza fiscale per le imprese. Nonché un’associazione sindacale di categoria tra imprenditori, altro soggetto incaricato individuato con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.