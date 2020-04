Bonus affitto a Nocera Inferiore: domande entro il 7 maggio

Bonus affitto, il Comune di Nocera Inferiore pubblica il bando. Le domande vanno presentate entro il prossimo 7 maggio.

Il Comune di Nocera Inferiore ha emesso avviso pubblico per accedere al bonus affitto, destinato a situazioni di emergenza socio-economica.

I beneficiari sono i nuclei familiari titolari di un contratto di locazione, che hanno subito una riduzione del reddito a causa del lockdown.

Stabiliti diversi criteri di accesso, elencati nel documento pubblicato sul sito dell’ente. Potranno presentare domanda i titolari di un contratto di locazione, registrato prima del 23 febbraio e in corso di validità, di un immobile di categoria da A/2 ad A/7 adibito ad abitazione principale.

Un ulteriore requisito riguarda un reddito pari o inferiore a 35.000 euro per l’anno 2018.

Il contributo previsto è pari al 50% del canone mensile per tre mensilità e per un massimo di 750 euro. La domanda è online sul sito del Comune di Nocera Inferiore. C’è dunque tempo fino al 7 maggio prossimo per la presentazione delle istanze.

È possibile presentare la domanda anche per il tramite o col supporto dei centri di assistenza fiscale (caf) o delle organizzazioni sindacali.

I cittadini interessati possono presentare le proprie istanze mediante posta elettronica certificata. L’indirizzo è servizio.socialeprofessionale@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it.

I cittadini realmente impossibilitati a inviare pec, possono presentare la domanda cartacea presso il Protocollo del Comune di Nocera Inferiore.