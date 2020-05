Bonus affitto a Nocera Inferiore: 262 le istanze approvate

Bonus affitto a Nocera Inferiore, il Comune ha approvato 262 istanze. Sono 183 invece le domande escluse dall’ente.

L’amministrazione comunale ha diramato l’elenco dei beneficiari del bonus affitto a Nocera Inferiore. L’ente ha accolto 262 domande, respingendone 183 di cui 17 per invio fuori termine.

Il contributo previsto dal Comune è pari al 50% del canone mensile per tre mensilità: si va dai 150 ai 750 euro, quota massima prevista per questa istanza.

Tra le domande respinte, prevale come motivazione la mancata riduzione del reddito nei mesi di marzo e aprile, rispetto al primo bimestre del 2020. Si tratta di un criterio specifico, evidenziato nell’avviso pubblico emesso dal Comune.

Per i nuclei familiari in cui vi è un soggetto titolare di reddito di impresa, arte o professione, la riduzione da dimostrare è almeno del 50%. Per i nuclei familiari con titolari di reddito da lavoro dipendente o assimilato al lavoro dipendente, la riduzione da dimostrare è almeno del 20%.

Escluse anche le istanze presentate da numerosi pensionati, che non hanno di fatto subito riduzioni del reddito nel periodo specificato. Molte altre domande sono state respinte perché non erano indicati il canone mensile o gli estremi della registrazione del contratto di affitto.