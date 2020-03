Bonus 600 euro autonomi e partite IVA, domande dal 1 aprile

Da mercoledì 1 aprile è possibile richiedere il bonus di 600 euro per autonomi e partite Iva: a chi spetta e come richiederlo.

Il provvedimento messo a punto dai Ministri Cataldo e Gualtieri prevede l’erogazione di una somma una tantum esentasse, per il mese di marzo 2020, di importo pari a 600 euro, per gli iscritti presso gli enti e casse previdenziali dei professionisti che si trovino in difficoltà economica per effetto della riduzione dell’attività conseguente allo stato di emergenza in atto e che, nell’anno 2018, abbiano conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro ovvero che abbiano conseguito un reddito compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro, a condizione che questi ultimi abbiano subito, nei primi tre mesi del 2020, una riduzione di almeno il 33% dei compensi rispetto a quelli del primo trimestre 2019.

Anche i giornalisti iscritti alla Gestione Separata dell’INPGI possono accedere all’incentivo economico in oggetto.

Per fruire del Bonus – che non è cumulabile con altri benefici previsti dal Decreto “Cura Italia” in tema di cassa integrazione ovvero dell’analogo bonus di 600 euro per gli iscritti alle gestioni INPS –è possibile presentare domanda all’INPGI, corredata dall’autocertificazione del possesso dei requisiti reddituali e dagli altri elementi prescritti dalla norma. L’Istituto erogherà l’importo previsto previa verifica della regolarità contributiva, che costituisce uno dei requisiti stabiliti dal Decreto per accedere al beneficio.

I requisiti richiesti per le diverse tipologie di aventi diritto

Lavoratori stagionali nel settore turismo e stabilimenti termali

Non percepire una pensione né avere altro rapporto di lavoro dipendente alla data del 18 marzo 2020

Aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1gennaio 2019 e il 18 marzo 2020

Lavoratori autonomi iscritti alla gestione autonoma INPS (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri)

Non percepire una pensione né godere di altre forme di previdenza obbligatoria a esclusione della gestione autonoma INPS

Liberi professionisti o co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS

Avere attivi alla data del 23 febbraio 2020 la partita IVA o il rapporto di collaborazione

Non essere professionisti iscritti ad ordini o albi professionali con casse previdenziali dedicate

Non essere pensionati né percettori del reddito di cittadinanza

Lavoratori del settore agricolo

Avere un contratto di lavoro a tempo determinato

Avere effettuato nell’anno 2019 almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo

La domanda va inviata in modalità telematica. Per chi non ha già un PIN dispositivo, basterà inserire la prima parte del PIN ricevuto via sms o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale INPS (www.inps.it) o al Contact Center (tel. 803164 gratuito da rete fissa, oppure 06164164 a pagamento da rete mobile)

Una volta esaurita la disponibilità economica fissata dal Decreto, le relative domande pervenute potranno essere ricevute solo con riserva di accoglimento qualora il fondo venisse in futuro rifinanziato.